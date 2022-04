Les camionnettes de la police belge changent de look et ça ne plaît pas à tout le monde

Les camionnettes de la police belge font peau neuve. L’objectif, être plus visibles sur nos routes. C’est mission réussie grâce au nouvel autocollant jaune et bleu qui recouvre désormais les véhicules de police. On les voit, de jour comme de nuit, à une distance d’au moins 500 mètres. Le motif en damier se nomme "le marquage Battenburg" et fait déjà beaucoup parler de lui.