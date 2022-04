Prix de l’énergie: l’Etat belge veut réclamer une «contribution de crise» à Engie

Contacté par le quotidien, le cabinet de la ministre indique que la "période exceptionnelle" actuelle "exige des mesures et des efforts exceptionnels".

Engie est actuellement soumis à une "taxe nucléaire" qui se monte à 38% de la marge de profitabilité pour les quatre réacteurs les plus récents. Celle-ci devrait fortement augmenter en raison de l’explosion des prix de l’électricité (entre 530 et 680 millions d’euros en 2023, selon la Commission de régulation de l’électricité et du gaz) mais ce montant n’est pas suffisant aux yeux de Tinne Van der Straeten, explique Le Soir.