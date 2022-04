Hépatite chez l’enfant: environ 190 cas détectés dans le monde, dont 40 en Europe

"Des cas ont été détectés dans 10 pays de l’UE et de l’EEE (Espace économique européen, en l’occurrence la Norvège, ndlr), mais aussi aux États-Unis et en Israël", a déclaré Andrea Ammon, directrice de l’ECDC, lors d’une conférence de presse dans la capitale suédoise Stockholm, sans donner plus de détails.

L’adénovirus au cœur des analyses

La cause de la maladie hépatique aiguë chez les enfants est encore inconnue. "Les enquêtes sont en cours", a déclaré M. Ammon. L‘adénovirus est au centre des hypothèses. L’ECDC, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), continue de suivre de près l’évolution de la situation.

Une menace épidémiologique moindre

Aucun lien n’a été trouvé avec l’un des vaccins Corona. Jusqu’à présent, aucun autre facteur de risque épidémiologique, tel qu’un voyage récent à l’étranger, n’a été identifié non plus.

Jusqu’à présent, au moins dix-sept enfants ont subi une transplantation du foie à cause de cette maladie mystérieuse. Un enfant est mort.

En Belgique, le premier cas d’hépatite d’origine inconnue a été détecté la semaine dernière.