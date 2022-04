Covid: ouverture des demandes de primes wallonnes pour le 1er trimestre

Dès mercredi, il sera possible de demander en ligne l’indemnité wallonne réservée aux entreprises et indépendants qui ont souffert durant le premier trimestre de 2022 des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Il restera possible jusqu’au 31 mai d’introduire sa demande, via le site habituel, a annoncé mardi le cabinet du ministre wallon de l’Economie Willy Borsus.