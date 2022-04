Le suspect qui se disait “le roi du cocktail” avait avoué devant la cour d’appel qu’il avait drogué et filmé une vingtaine de jeunes femmes à leur insu.

2. La dernière chance dorée de KDB

En demi-finale aller de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne a un coup à jouer dans la course au ballon d’or .

3. «Encore 121 lits disponibles» pour les réfugiés ukrainiens à Mouscron

AuCAM, la gestion de la crise ukrainienne est suivie attentivement par plusieurs employés communaux du service Planification d’urgence de la Ville.

4. Littérature Young Adult: notre sélection du mois

Chaque mois, nous sélectionnons pour vous le meilleur de la littérature pour adolescents et jeunes adultes.

5. Pourquoi les play-off résistent à Kompany

Le coach du Sporting d’Anderlecht est en difficulté face au Top 4 depuis un an déjà. Il va falloir faire quelque chose.

6. La Foire agricole mise tout sur le local et la biodiversité

La 86e édition de la Foire agricole de Libramont , qui aura lieu fin juillet, va marquer un tournant important vers plus de biodiversité, moins de carbone, plus de tri, moins de déchets et plus de biodiversité.

7. La Petite École: «Ici, on ose prendre le temps»

La Petite École à Bruxelles accueille des enfants sans passé scolaire . Le documentaire "Éclaireuses" met le projet et ses fondatrices en lumière.

8. Comment vit-on le changement des rythmes scolaires à Rekkem et Espierres?

De l’autre côté de la frontière linguistique , plusieurs écoles flamandes accueillent en majorité des élèves francophones. Avec la difficulté pour les familles de jongler entre les deux calendriers scolaires…

9. Tribunal de l’entreprise du BW: une citation en faillite pour 3.742.000 euros

Quatorze citations en faillite, dont une d’un montant énorme et dix aveux ont été enregistrés ce lundi par le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon .

10. Charleroi: le procureur du roi et le chef de la police face aux élus pour parler de la sécurité

Quelles priorités, quels moyens et quels résultats en matière de sécurité à Charleroi ? Un conseil thématique a abordé le sujet.