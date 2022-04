Unicef Belgique a alloué plus de 17 millions d’euros pour aider les enfants en 2021

Selon l’Unicef, la pandémie de Covid-19 a eu un lourd impact sur ses activités et sur la situation des enfants dans le monde. Le virus a en effet engendré une aggravation de la pauvreté, des inégalités et des conflits. En plus de programmes spécifiques centrés sur certains pays, l’Unicef a également opéré au niveau mondial global en soutenant le mécanisme COVAX qui avait pour vocation de fournir des doses de vaccins contre le coronavirus aux pays qui n’avaient pas les moyens de s’en procurer. Grâce à ce système, l’organisation a pu distribuer 980 millions de doses de vaccin dans 144 pays à travers le monde.

Unicef Belgique a récolté, en 2021, un total de 21.336.097 euros. Ces recettes proviennent principalement des 90.652 parrains et marraines de l’organisation, de plus en plus nombreux au fil des années. Ceux-ci représentent désormais 52% des recettes de l’Unicef en Belgique. Viennent ensuite les legs de testateurs (20%) ainsi que les dons et l’achat de "HappyPacks" - des boites de produits qui sont directement envoyés sur le terrain - qui représentent la troisième principale source de revenus avec 15% des recettes. Le reste provient d’entreprises, de subsides gouvernementaux et de sources diverses.

Sur ce montant, 4.165.448 euros ont été utilisés pour des frais de récolte de fonds et d’administration. Le reste, soit 17.170.649 euros (80,5%), a servi pour des programmes en faveur des droits de l’enfant. Un peu moins de 15 millions d’euros ont été investis dans des programmes à l’étranger. L’Unicef a notamment amélioré l’accès à des installations sanitaires en Inde, participé à la reconstruction aux Philippines après le passage du typhon Ray, lutté contre l’obésité infantile au Mexique en améliorant les repas de cantines, aidé les enfants migrants non accompagnés en Europe à trouver une famille d’accueil et assaini les écoles en République Démocratique du Congo pour favoriser l’égalité entre filles et garçons.

En ce qui concerne la Belgique, l’Unicef a investi 2.314.173 euros pour des plaidoyers sur les droits de l’enfant, principalement sur les jeunes vivant en situation de pauvreté et ceux victimes de problèmes de santé mentale consécutifs à la pandémie. L’organisation a également organisé des journées d’éducation pour les enfants visant à leur prodiguer une meilleure connaissance de leurs propres droits.