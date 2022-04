La Commission européenne rend hommage à Arno, «l’un des plus grands artistes belges»

La Commission européenne a salué lundi la mémoire du chanteur belge Arno, "l’un des plus grands artistes belges", décédé samedi à l’âge de 72 ans. "Arno, surnommé ‘le plus beau’, nous a quittés ce week-end. Avec lui, aujourd’hui et plus que jamais, nous sommes quand même tous des Européens", a déclaré la porte-parole Dana Spinant lors du point presse quotidien, en référence à un titre phare du chanteur bruxello-ostendais.