Le gin, une drôle d’histoire riche en anecdotes

Si la plupart des autres eaux-de-vie doivent leur naissance à un personnage légendaire, comme Saint-Patrick, pour le whisky irlandais, ou le chevalier de Croix-Marron pour le cognac, pour le gin, ce n’est pas Lucas Bols, mais un certain Sylvius, pharmacien dans la petite ville de Leyde qui, grâce à son idée géniale de diminuer la teneur en alcool de ses eaux-de-vie de grains, et d’y ajouter un extrait de juniperus (baie de genévrier), est considéré comme le créateur du geneva.

Simple et pas cher

Le produit en lui-même est simple. Grâce au système de Sylvius de l’amener à 40°, cela augmente le volume disponible.Commercialement, c’est donc très rentable.De plus, il a surtout meilleur goût que les autres eaux-de-vie produites à l’époque, qui sont plutôt bourrues.

Le succès populaire du gin doit aussi beaucoup au développement du transport maritime, une autre spécialité des Hollandais.Ceux-ci l’exportent un peu partout.En Angleterre, il deviendra l’eau-de-vie à la mode lorsque Guillaume d’Orange monte sur le trône en 1689. Exempt de taxes, importé de Hollande, il voit sa popularité se renforcer car il est beaucoup moins cher que la pinte de bière.Afin de réguler ce juteux marché, en 1743, le gouvernement britannique publie le Gin Act, qui est l’acte fondateur de la production du gin avec le style anglais.

Copié et imité

Le goût typique du gin se limite normalement à l’usage de la seule baie de genévrier. Les Britanniques, eux, préfèrent utiliser des graines de coriandre, de cardamome, de cannelle, d’amandes ou des racines de calamus ou d’angélique, qu’ils importent de leurs colonies.La nuance gustative entre le genièvre et le gin devient de plus en plus marquée.Finalement, le gin choisira son camp.Il devient britannique, tandis que le genièvre restera hollandais.

Très vite, le gin fut copié, imité.Il y a le sloe gin, où les baies de genévrier sont remplacées par des petites prunes sauvages.La prohibition aux États-Unis lui a donné un élan assez inattendu.Privés d’alcool, les Américains ont très vite découvert que la fabrication du gin était, somme toute, à la portée de l’amateur un peu expérimenté.

À part la distillation, qui demande toujours une expertise, l’aromatisation de l’eau-de-vie à la baie de genévrier pouvait se faire dans une simple baignoire.Cette époque bénie pour les bootleggers (littéralement ceux qui cachent leur bouteille dans leur botte, les contrebandiers) donnera son nom à un style de gin, le bootlegger gin, qui existe toujours aujourd’hui.

Le gin a pourtant failli disparaître avec le bug de l’an 2000, en devenant un tout petit segment dans la famille des alcools.Mais là encore, sa faculté de se marier avec différents ingrédients lui a donné un nouveau souffle, avec l’arrivée d’une flopée de gins aromatisés à tout, même au concombre. Depuis, le gin se multiplie et augmente les références disponibles dans les rayonnages des revendeurs.Et c’est tant mieux.

Voici comment créer sa propre recette

©Quim Roser - stock.adobe.com

La fabrication du gin telle qu’elle se pratique aujourd’hui n’est pas très éloignée de celle élaborée par le pharmacien Sylvius.

Par définition, le gin est une eau-de-vie de grain ou de mélasse aromatisée. La baie de genévrier est évidemment l’ingrédient essentiel. Cette aromatisation peut s’effectuer de façon naturelle, soit par infusion ou macération de l’alcool avec des épices, des aromates et des herbes, soit de façon artificielle, par l’adjonction d’essences de genévrier naturelles ou artificielles. De plus, le gin doit afficher un degré minimum d’alcool qui se situe à 37,5%. On peut évidemment ajuster son goût et sa couleur par adjonction de sucre ou de colorants.

Mais avant d’avoir un gin, il faut d’abord réaliser un alcool neutre produit avec des céréales.Cet alcool de base est distillé, ce qui donnera droit à la mention Distilled gin sur l’étiquette.Pour l’aromatiser, on peut pratiquer l’infusion.Il suffit de suspendre dans l’alambic de distillation les épices et les aromates.Ce sont les vapeurs de la distillation qui vont extraire tous les principes aromatiques.

À la portée de tous

On peut aussi procéder à l’aromatisation par macération.Ce principe est extrêmement simple.Il n’y a qu’à laisser macérer les baies de genièvre, les aromates et les épices directement dans un alcool neutre à 45%, durant 24 ou 48 h.Cette technique est à la portée de tout le monde.Il est donc très facile de créer sa propre recette de gin, uniquement en faisant macérer des plantes, des épices et des aromates dans un gin du commerce. Il faut noter que certains fabricants distillent ce macérât pour renforcer encore un peu plus les aromatiques du gin.

En ce qui concerne, le gin bon marché (compound gin), il s’agit d’un alcool neutre, en général de mélasse, qui est aromatisé avec des essences artificielles de baies de genièvre, d’épices et d’aromates.Cela donne des gins sans âme, presque sans goût et donc peu intéressants.