Test Achats demande à Ryanair d’indemniser les passagers pendant la grève

L’organisation de consommateurs demande à la compagnie irlandaise de respecter les droits des passagers en leur fournissant des informations précises et complètes, ainsi qu’en facilitant techniquement les demandes de remboursement et d’indemnisation.

Des dizaines de vols Ryanair seront annulés entre ce vendredi et dimanche à Charleroi et Zaventem en raison de la grève du personnel de cabine basé en Belgique. Test Achats indique avoir reçu plusieurs témoignages affirmant que la communication de la compagnie irlandaise est incomplète et qu’il est presque impossible de demander une compensation.

"Quand il y a des grèves de son propre personnel parce qu’il n’est pas satisfait des conditions de travail, ce sont des choses sur lesquelles Ryanair a le contrôle. Il ne s’agit pas d’un cas de force majeure comme c’est le cas pour les tempêtes de neige, le terrorisme ou les grèves des bagagistes. La jurisprudence a toujours été claire à ce sujet", clarifie l’organisation. Le consommateur doit alors pouvoir choisir un autre vol ou le remboursement du billet, avec un droit à une indemnisation entre 250 et 600 euros en fonction de la distance, ajoute-t-elle.

Test Achats a également ouvert un numéro gratuit (0800 29 510) pour aider les passagers à effectuer les démarches afin d’obtenir une indemnisation.