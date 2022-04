Qu’est-ce que la méthode Pecha Kucha?

Venue tout droit du Japon, Pecha Kucha, qui signifie "bavardage" en japonais, désigne une forme de présentation orale efficace et rapide dans le cadre professionnel ou éducatif. Elle repose sur un concept clair et simple: associer son exposé et donc, ce qu’on a à dire, à la projection 20 images qui se succèdent toutes les 20 secondes pour une durée totale de présentation de... 6 minutes et 40 secondes, top chrono.