Georges-Louis Bouchez a-t-il brisé le cordon sanitaire? «Il a démontré aux Flamands que l’extrême droite est puante et dangereuse»

Ce jeudi, Sophie Wilmès a mis en émoi la classe politique belge. L’ancienne Première ministre a annoncé faire un pas de côté de sa vie politique à cause de la maladie de son mari . Présent sur le plateau de DH Radio, David Leisterh a tout d’abord voulu adresser un message de soutien envers la charismatique femme politique. "Toutes mes pensées vont vers Sophie, sa famille et plus particulièrement son mari", a-t-il commencé. "Je pense que Sophie Wilmès a pris la décision qui s’imposait pour rester près des siens. Et nous la soutenons à 100% bien entendu."