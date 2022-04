Sophie Wilmès quitte ses fonctions au sein du gouvernement

«Cette difficile épreuve n’est pas sans conséquence pour ma famille et donc sur mon rôle au sein du gouvernement belge», poursuit-elle, avant d’annoncer son pas de côté.

J’ai pris la décision de me mettre immédiatement en congé de mes fonctions ministérielles actuelles, sans indemnité.

«Être ministre exige rigueur, disponibilité et un engagement total qui ne me permettraient pas d’apporter l’aide et le réconfort dont Christopher et nos enfants auront besoin durant cette période difficile. Je souhaite être présente auprès de lui comme il l’a toujours été pour nous et mener ce combat avec lui et nos enfants», explique encore Sophie Wilmès.

Le Premier ministre proposera au roi une réorganisation provisoire des compétences de Sophie Wilmès au sein de l’exécutif. David Clarinval et Mathieu Michel reprendront provisoirement ces matières.