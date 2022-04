Gaz: les tarifs de transport baissent… avec un impact anecdotique sur la facture des ménages

"Pour un petit consommateur, ce n’est en effet pas tellement. Mais pour de gros consommateurs, comme certaines entreprises, cela peut représenter plusieurs milliers d’euros", souligne un porte-parole de Fluxys.

Les tarifs de transport ne représentent qu’une petite part de la facture totale de gaz. En temps normal, ils pèsent à hauteur de 3 à 4% de la facture mais dans le contexte actuel de prix du gaz très élevés, les tarifs de transport ne représentent plus que 2% du total.

"La baisse tarifaire annoncée résulte de l’évolution enregistrée au niveau du compte de régularisation et s’inscrit dans la volonté de Fluxys Belgium et de la Creg de soutenir les consommateurs dans un contexte de prix élevé du gaz naturel. Cette baisse des tarifs n’a pas de répercussion sur les résultats de Fluxys Belgium", expliquent Fluxys et la Creg dans un communiqué commun.