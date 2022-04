Permettre l’euthanasie en cas de démence?

"La loi sur l’euthanasie aura 20 ans le mois prochain. Il est grand temps de combler les lacunes de la législation actuelle" , estimaient mardi les libéraux flamands.

Aujourd’hui, la législation belge sur l’euthanasie indique qu’il faut être "capable et conscient" au moment de formuler sa demande.

Il est également possible de faire une déclaration anticipée d’euthanasie – un document qu’une personne lucide rédige pour l’avenir, au cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté -, mais celle-ci ne sera appliquée que quand le patient est dans un état d’ "inconscience irréversible" (état végétatif, coma irréversible).

«Débat difficile»

Pour les libéraux, cela conduit à des "situations désastreuses" : "Les personnes atteintes de démence qui ne veulent pas se détériorer complètement sont obligées de demander et de recevoir l’euthanasie “trop ​​tôt”, à un moment où elles sont encore capables mentalement et relèvent donc du champ d’application de la loi. Ce choix de mourir tôt est déchirant, car ces personnes pourraient encore vivre de beaux moments dans leur vie , dit la députée Open Vld Katja Gabriëls. Les exemples de patients Alzheimer qui ont choisi d’invoquer “trop tôt” la loi sont nombreux."

L’Open Vld a conscience qu’il s’agit d’un "débat difficile", mais qu’il faut pouvoir mener au Parlement.

Le CD&V, parti le plus conservateur de la Vivaldi sur ce sujet et qui avait obtenu un droit de veto sur les dossiers éthiques au moment de la formation du gouvernement, a déclaré ce mardi être prêt à débattre, écrit De Morgen , réclamant toutefois d’abord la formation d’un comité scientifique qui formulerait des recommandations.

Trop tôt ou trop tard

Pour le Dr François Damas, responsable de la consultation "fin de vie" du CHR de la Citadelle (Liège): "il y a malheureusement une situation que la loi ne permet pas de prendre en charge, au grand dam des patients et de leur famille: ce sont les troubles cognitifs. Car si l’euthanasie est devenue un acte possible, c’est pour deux bonnes raisons: la personne décide et elle est en souffrance. Or, dans ce cas-ci, le patient n’est plus capable de faire cette demande et la personne démente n’a pas toujours de souffrance évidente."

Il ajoute: "C’est ça le drame Alzheimer. C’est soit trop tôt, soit trop tard. J’ai beaucoup de personnes en consultation qui me disent vouloir partir avant que ça ne dégénère. Et puis, elles perdent en tonus cérébral et n’en parlent plus…"

Si le Dr Damas n’a pas de "solution toute faite, c’est bien d’en discuter, dit-il. On pourrait établir une frontière d’incapacité, mais ce n’est pas facile".

L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) milite depuis des années pour élargir le champ d’application de la déclaration anticipée, la sortir de son "carcan" et laisser la "place à l’expression volontaire de la personne" .

Jacqueline Herremans, présidente de l’association, souligne que c’est possible aux Pays-Bas: "le médecin peut se baser sur une demande anticipée par laquelle le patient souffrant de démence évolutive indique les conditions – par exemple ne plus reconnaître les siens – dans lesquelles il souhaite que l’euthanasie soit pratiquée. Actuellement, en Belgique, le patient peut ne plus être conscient de lui-même mais continuer de s’alimenter, de rester mobile. Il ne répondra pas aux conditions prévues par la loi du 28 mai 2002, c’est-à-dire être dans un état d’“inconscience irréversible”, eu égard l’état actuel de la médecine".

Jacqueline Herremans n’est pas pour établir une liste préalable de critères: il suffit de se référer aux conditions prévues par la loi relative à l’euthanasie (demande, affection médicale grave ou incurable et souffrance inapaisable). Elle rappelle en outre que les médecins ne sont pas tenus de pratiquer l’euthanasie.

Il y a eu 2700déclarations d’euthanasies en Belgique en 2021, dont la majorité concernait des patients âgés de 60 à 89 ans. Les troubles cognitifs (démence, etc.) représentaient 1% des euthanasies. Moins de 1% faisait suite à des déclarations anticipées.