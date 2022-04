Les magasins Switch en Belgique vont disparaître

Switch, qui se présente comme le plus grand "Apple Premium Reseller" de Belgique, souffre d’une mauvaise image depuis plusieurs années. En cause? Les nombreuses plaintes liées aux "services" que les vendeurs de ces magasins avaient la fâcheuse tendance d’imposer aux clients, faisant signer sur un coin de tablette l’adhésion opaque à de très chers abonnements (fidélité, assurance, site Web perso, etc.), selon les témoignages récoltés.