La Belgique, plaque tournante des antiquités volées

Dans le monde des antiquités, on se passe le mot depuis des années: si la provenance d’une pièce n’est pas nette, mieux vaut se tourner vers la Belgique pour obtenir une licence d’exportation, les contrôles y étant quasiment inexistants. Depuis 2015, il ne reste plus qu’un seul enquêteur et un assistant pour coordonner la lutte contre ce type de criminalité.