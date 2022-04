Douze membres du personnel de l’ambassade de Belgique à Moscou vont être expulsés de Russie, a indiqué mardi le SPF Affaires étrangères , ajoutant déplorer cette décision. Celle-ci "est totalement injustifiée et non-fondée", peut-on lire dans une communication des Affaires étrangères.

2. Paris bis: le procès à Bruxelles des seconds couteaux des attentats de Paris

Ce mardi, à Bruxelles, s’ouvre en correctionnelle à Bruxelles le procès des " seconds couteaux " des attentats de Paris . Ce procès baptisé "Paris bis" concerne des faits annexes aux attentats de Paris du 13 novembre 2015. " Ce sont des personnes dont la France n’a pas demandé l’extradition" , explique Édouard Huysmans, avocat de Ibrahim Abrini, inculpé dans ce procès.

3. Energie: vers une révision des plages tarifaires en Wallonie

Les parlementaires wallons se sont penchés, ce mardi en commission , sur un projet de décret introduisant les notions de clients actifs et de communautés d’énergie sur le marché régional de l’énergie. Porté par le ministre wallon Philippe Henry, ce texte conduira, à terme, à une multiplication des plages horaires pour la consommation énergétique, avec des incitants à consommer davantage quand la production de renouvelable est la plus forte et la demande la plus faible.

4. Meurtre à Molenbeek: la police recherche une Skoda blanche

La police recherche activement les auteurs du meurtre de Dion, un jeune homme tué alors qu’il se trouvait dans un véhicule, hier lundi vers 20h35 dans la rue Dubois-Thorn à Molenbeek-Saint-Jean. Ce mardi, la police a lancé un avis de recherche pour une Skoda Scala blanche immatriculée au Luxembourg.

5. Bradley Wiggins révèle avoir été agressé sexuellement par son coach

Le vainqueur du Tour de France et quintuple champion olympique de cyclisme Bradley Wiggins a révélé qu’il avait été victime d’une agression sexuelle par un entraîneur alors qu’il n’avait que 13 ans.