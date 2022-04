"La ministre continue de faire de l’enfumage: cette nouvelle étude va encore durer des mois et des mois alors qu’on a déjà auditionné les acteurs du secteur et qu’on sait qu’il faut prendre une décision politique", a déploré le chef de groupe des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes.

"Nous avions déposé une proposition de décret il y a plus de deux ans maintenant. Depuis, le gouvernement nous a fait lanterner et, par son attentisme, a conforté la dynamique de ceux qui ne veulent pas de cette consigne", a-t-il ajouté.

Or, jamais la situation n’a été plus favorable qu’aujourd’hui à ce système. "La donne a complètement changé. La consigne est désormais clairement identifiée comme solution dans la directive européenne sur l’usage unique du plastique. Et nos voisins néerlandais et luxembourgeois ont avancé. Au sein du Benelux, il ne reste plus que la Wallonie et la Flandre qui se tâtent", a encore déclaré François Desquesnes.

Du côté du cabinet Tellier, on indique qu’un marché public sera lancé d’ici peu afin de désigner le bureau d’études qui réalisera cette analyse de faisabilité. Son rapport final n’est pas attendu avant juin 2023.