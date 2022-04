La côte enregistre 2,5 millions de nuitées pendant les vacances

Du côté des locations, le taux d’occupation au cours de la première semaine des vacances se situait entre 70 et 80%. Pour la deuxième semaine, avec le week-end prolongé de Pâques, les réservations ont été nettement plus élevées, avec des taux d’occupation compris entre 85 et 95%.

Pour le secteur du camping, la deuxième semaine et le week-end prolongé de Pâques ont été des périodes particulièrement favorables avec un taux d’occupation allant jusqu’à 90%.

Les visiteurs provenaient principalement de Belgique, mais aussi d’Allemagne, des Pays-Bas et de France.