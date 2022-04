Un été à bonne température avec les screens

Stores solaires et screens horizontaux

" Les stores solaires horizontaux sont en tissus, ils présentent un double avantage. D’une part, ils se montent et descendent à volonté et d’autre part, abaissés, ils n’occultent pas totalement la vue extérieure. Relevés en hiver, ils laissent passer les rayons de soleil pour chauffer une pièce de la maison. " Placés en extérieur, les screens sont cependant soumis aux aléas de la météo et donc du vent. Les derniers modèles sont conçus pour résister à des vents soufflant jusqu’à 130 km/h, ils gardent leur rigidité et ne cognent pas les fenêtres. Les fabricants développent leurs screens solaires en différentes matières: fibre de verre, polyester, pvc et acrylique. Ils se déclinent en une multitude de couleurs pour s’adapter à l’esthétique du bâti et des châssis. Le choix se fait généralement selon trois critères: le degré de protection contre la chaleur, la vue sur l’extérieur, l’apport de lumière naturelle, le confort thermique et le respect de l’intimité.

Tous les stores solaires n’ont donc pas les mêmes propriétés, mais les gammes de produits permettent à chaque particulier de choisir exactement ce qu’il souhaite. À titre indicatif, les screens en fibre de verre sont les plus transparents. Les screens de couleur sombre filtrent jusqu’à 90% des UV tandis que les plus clairs laissent davantage passer la lumière. Ils s’installent quasi avec la même facilité sur des maisons neuves que sur des maisons rénovées, mais pas nécessairement identiquement. Dans une maison neuve, le caisson s’intègre directement dans la façade ou dans le châssis d’une fenêtre. En rénovation, pour que le caisson soit totalement invisible, de nouveaux châssis sont incontournables. Les caissons extérieurs sont cependant très discrets et ne dénaturent pas l’équilibre architectural d’une façade.