Une immense «barrière» pour protéger la Belgique des tempêtes

Cette barrière constitue une partie importante de l’infrastructure anti-tempête que construit l’Agence des services maritimes et côtiers (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust). Elle fait 23 mètres de large, 42 mètres de long et sa hauteur atteint 5 mètres. Plus tard, une structure en acier sera également construite et sera utilisée en cas de mauvais temps.