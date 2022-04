Au boulot, comment réussir à rester focus?

1. Un environnement propice

Si possible, faites en sorte de travailler dans un environnement qui vous permet de le faire en toute sérénité. En évitant, par exemple, de placer votre bureau face à une fenêtre ou à une porte qui pourraient entraîner des distractions non nécessaires. Idem, au niveau du bruit, si vous le pouvez, mieux vaut travailler dans une pièce calme. N’hésitez pas à ouvrir régulièrement les fenêtres pour faire entrer de l’air frais et ainsi favoriser l’oxygénation du cerveau. L’éclairage sera aussi primordial pour éviter la fatigue.

2. L’importance du sommeil

La fatigue est certainement l’une des pires ennemies de la concentration. Elle entraîne, entre autres, une perte des capacités cognitives et de l’attention. D’où l’importance de soigner autant que possible votre sommeil. En moyenne, un adulte a besoin d’environ sept à neuf heures de sommeil. Plus vous serez en forme, meilleure sera votre concentration.

3. Un casque

Mettre un casque sur vos oreilles n’est certainement pas le meilleur conseil pour améliorer votre sociabilité mais cela peut, par contre, vous aider grandement à maintenir votre concentration si vous travaillez dans un environnement bruyant. Soit en optant pour un casque antibruit qui vous déconnectera complètement ou pour un casque classique avec lequel vous pourrez écouter une musique calme.

4. La méditation

Rien de tel que la méditation de pleine conscience pour se recentrer sur le moment présent et évacuer les pensées parasites. Il existe désormais des tas d’application de méditation guidée, dont beaucoup sont gratuites, et qui proposent des séances de moins de dix minutes à faire n’importe où. Certaines se font même en marchant.

5. Les pauses

On ne le répétera jamais assez: les pauses sont essentielles dans une journée de travail. Le cerveau n’est pas capable de se concentrer sans interruption. N’hésitez donc à prendre une pause quand elle s’impose…