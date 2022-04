Van Laethem à propos du nouveau sous-variant d’Omicron: « Sans doute plus transmissible mais pas plus virulent »

Qu’en est-il de la situation sanitaire actuelle? Assistons-nous au même phénomène du côté des hôpitaux? Risque-t-on une nouvelle vague(lette) dans les semaines à venir? Que devons nous attendre du Codeco du 22 avril? On fait le point avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Quelle est la situation sanitaire actuelle en Belgique?

L’orientation actuelle reste favorable avec moins de nouveaux cas détectés et une tendance à moins d’hospitalisations, quelque soit l’endroit du pays.

La tendance est bien à la baisse, malgré une augmentation ponctuelle

Côté hospitalisations, la tendance est donc bien à la baisse, malgré une augmentation ponctuelle. Lorsque l’on regarde les données sur les dernières semaines, on a vraiment l’impression que les hospitalisations sont en train de bien diminuer, même si la descente n’est pas une pente sur laquelle la luge glisse à toute allure.

C’est à peu près la même chose pour les soins intensifs. On a un léger bégaiement, sans doute lié à un problème de week-end, de chiffres qui sont arrivés en retard.

Pas de vague à l’horizon, alors?

Non, non du tout. Il n’y a rien d’alarmant nulle part autour de nous. Omicron est bien passé et, oui, il reste des hospitalisations chez les personnes âgées et chez les immunodéprimés, pour qui le vaccin ne répond pas toujours très bien.

Les modèles nous montrent pour une diminution qui devrait continuer dans les très nombreuses semaines devant nous

Mais donc, hormis cela, tous les modèles nous montrent pour l’instant une diminution qui devrait continuer dans les très nombreuses semaines devant nous. Et les chiffres actuels vont dans ce même sens. L’horizon est clair, il n’y a pas de vague prévue prochainement. Évidemment, cela pourrait changer en cas de nouveau variant, mais cela n’est pas à l’ordre du jour.

Un effet «vacances de Pâques» est-il possible?

C’est encore un peu tôt pour le dire. Bien sûr, les vacances brassent des gens qui se retrouvent. Il n’est donc pas impossible que cela puisse induire des transmissions. Mais on a déjà eu un tel haut taux de transmission dans la communauté qu’il est fort plausible que cela ne joue plus beaucoup.

On ne doit pas s’attendre à une explosion de cas au retour des vacances

On est effectivement déjà tous baigné dans du BA.1 et du BA.2 (NDLR: sous-variants d’Omicron actuellement présents et dominants en Belgique), que ce soit chez nous ou dans les autres pays d’Europe. Je ne pense donc pas que l’on doive s’attendre à une explosion au retour des vacances.

Un nouveau sous-variant d’Omicron a été détecté en Belgique. C’est grave, docteur?

En effet, il s’agit de la forme BA.4 d’Omicron, qui nous provient d’Afrique du Sud . On n’en sait pas encore grand-chose, nous ne sommes qu’au début de son identification et de sa caractérisation.

Il est sans doute un peu plus transmissible que le BA.2, mais il n’a pas l’air d’être plus virulent

Ce que l’on peut en dire actuellement, c’est qu’il n’a pas l’air d’être capable de nous propulser dans une autre vague. Il est sans doute un peu plus transmissible que le BA.2, mais il n’a pas l’air d’être plus virulent. Il doit probablement avoir peu de capacité d’être surinfectant sur quelqu’un qui a déjà contracté du BA.1 ou du BA.2. En d’autres termes, si on a une immunité liée aux autres sous-variants d’Omicron, on ne devrait pas exprimer de symptômes liés à ce nouveau BA.4. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas en être porteur pour autant.

Évidemment, tout cela reste encore à être confirmé par l’apport de nouvelles conclusions.

Que pouvons-nous attendre du Codeco du 22 avril? De nouvelles mesures?

Je ne pense pas que les choses vont changer pour le lundi suivant. Mais si l’évolution, malgré les petits bégaiements, continue à diminuer, alors on pourrait peut-être faire sauter les masques dans les transports en commun, par exemple. On va de plus en plus vers le beau temps et les incidences sont de moins en moins importantes, on pourrait donc éventuellement voir sauter ce genre de choses.

Rien ne laisse présager un renforcement des mesures

Pour l’instant, il n’y a aucune raison de repasser à l’orange dans le baromètre Covid. À mon avis, sauf modification brutale de la situation, on va vers un maintien du code jaune. Rien ne laisse présager un renforcement des mesures. Maintenant, est-ce que les derniers petits obstacles sauteront ou faut-il encore attendre un peu? Cela doit encore être précisé.

Une question plus personnelle pour terminer. Vous avez eu le Covid dernièrement, comment vous portez-vous aujourd’hui?

Oui, il y a 10-15 jours déjà. C’était un petit Omicron avec des symptômes comme de la frilosité, de la toux irritative, un nez qui coule. J’ai donc observé un isolement avec port du masque. Aujourd’hui, on est à plus de 10 jours, je ne suis donc plus contagieux. Quant aux symptômes, ils ont disparu assez vite, 3 à 4 jours après mon infection, même s’il me reste encore des petites choses comme la voix un peu plus rauque.