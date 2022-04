Comment identifier les sites d’e-commerce fiables? Le SPF Economie lance une campagne pour vous y aider

Selon le baromètre annuel de la société de l’information du SPF Économie, 73% des internautes établis en Belgique ont commandé des biens et/ou services en ligne en 2020. "Internet est devenu un gigantesque centre commercial. Mais en tant que client, il faut être plus vigilant que dans les magasins", relève Eva De Bleeker, secrétaire d’État à la Protection des consommateurs.

La campagne donne une série de conseils pour acheter en ligne en toute sécurité et repérer les sites frauduleux, à retrouver sur webshopsecurise.be . Elle recommande notamment de vérifier la réputation du site et l’identité du vendeur, de comparer les prix et d’éviter les sites d’e-commerce qui ne proposent que des paiements par virement.

Le service public fédéral invite toute personne victime ou témoin d’une boutique en ligne frauduleuse à la signaler via le point de contact du SPF Économie. Il conseille en outre à ceux qui ont effectué un paiement et perdu de l’argent à prendre contact le plus rapidement possible avec leur banque et à déposer plainte auprès de la police locale.