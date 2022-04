Présidentielle 2022: la presse belge analyse la «revanche» entre Macron et Le Pen et la «banalisation dangereuse» de l’extrême droite

Alors que les médias français sont désabusés face à ce " match retour " entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la presse belge a également analysé le premier tour de l’élection présidentielle française.

Sur les unes et dans les éditos des quotidiens francophones, la première position de Macron dans ce 1ertour passe presque au second plan face au nouveau "triomphe" des idées d’extrême droite, désormais banalisées chez nos voisins français.

Le Pen: un effet «pouvoir d’achat» et «pouvoir des chats»

"Bleu, Blanc, Brun", publie L’Avenir en une pour illustrer le score cumulé des candidats d’extrême droite. Pour le quotidien régional, Macron est " l’ennemi idéal " de la "populiste" Marine Le Pen en ces "temps incertains".

"Contrairement à son adversaire à l’extrême droite Éric Zemmour, Marine Le Pen s’est patiemment bâti une image chaleureuse ces dernières années. Celle d’une femme souriante, polie, à l’écoute de la jeunesse, vivant entourée de ses chats adorés... N’en déplaise à son père, cette stratégie a fonctionné", écrit Clément Boileau.

De son côté, la DH parle de " revanche " entre Macron et Le Pen , deux candidats qui "incarnent deux France irréconciliables que tout semble opposer". La Dernière Heure rappelle qu’une fois banalisée, l’extrême-droite n’en est que "plus dangereuse" et que voir l’extrême-droite accéder au 2etour d’une élection présidentielle "ne semble plus révolter les Français".

Le Soir qui note que la France n’a jamais été autant à l’extrême droite et que la fille de Jean-Marie Le Pen est aujourd’hui "plus proche du pouvoir que jamais." Et ce, grâce à une "métamorphose spectaculaire" qui n’aurait pas été possible sans le double effet "pouvoir d’achat" et "pouvoir des chats."

Un «naufrage total» pour la gauche et la droite

Même son de cloche pour Sudinfo, qui écrit que la présidente du Rassemblement National a "retenu les leçons du passé" et a "arrondi les angles" au sujet de son image en prévision d’un second tour qui s’annonce "serré, très serré."

Nos confrères de Sudinfo tiennent aussi à insister sur le "naufrage total" de la gauche et de la droite.

Les unes francophones parlent de «revanche» et d’une «France divisée». ©Le Soir, La DH, Sudinfo et La Libre

La Libre constate que la France n’a jamais été autant "divisée" et passe pour "la grande perdante de ce scrutin" en raison des scores cumulés de Le Pen, Mélenchon et Zemmour (NDLR: plus de 52% des voix à eux 3).

"Après avoir mis la gauche en miettes en 2017, Macron a atomisé la droite républicaine. Du coup, le voilà bien seul face aux extrêmes", ajoute Dorian de Meeûs dans son édito.

En Flandre, les résultats de l’élection n’ont pas fait la une partout, au contraire. Si De Standaard et De Morgen parlent respectivement d’une "extrême droitequi n’a jamais été aussi forte en France" et d’un second tour qui promet d’être une "course au coude à coude", des journaux comme Het Laatste Nieuws ou Het Nieuwsblad relèguent le sujet dans leurs pages intérieures.