Plus de 26 millions d’euros récoltés en un mois par le Consortium 12-12 pour l’Ukraine

Les fonds récoltés servent exclusivement à cofinancer l’aide humanitaire de ces organisations dans sept domaines prioritaires: les soins de santé d’urgence, l’accès à l’alimentation, l’approvisionnement en eau et hygiène, l’éducation pour les enfants, le conseil et soutien psychosocial, la protection des plus faibles, et le rétablissement des liens familiaux.

L’aide apportée sera concentrée sur l’Ukraine et ses pays limitrophes, comme la Hongrie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie qui doivent faire face à un afflux majeur de réfugiés. Au total, plus de quatre millions de réfugiés ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, majoritairement vers ces pays frontaliers.

"La population a besoin d’abris, d’équipements de protection, d’eau potable, de nourriture, de soins de santé mais aussi de protection et d’une aide adaptée pour traiter des traumatismes psychosociaux", note le Consortium.

Le montant global de 26.714.764 euros (situation au 6/04/2022) ne comprend pas les dons que chaque organisation a pu récolter séparément pour la crise ukrainienne, précise le Consortium.

Une des plus grosses campagnes depuis 30 ans

L’appel Ukraine 12-12 est la plus grosse campagne de récolte de dons du Consortium 12-12 en faveur des victimes d’une crise humanitaire à l’étranger depuis 30 ans, à l’exception du tsunami qui frappa l’Asie du Sud-Est en 2004.

D’après les derniers rapports internationaux, 18 millions de personnes, soit un Ukrainien sur trois, sont affectées par cette crise, avec près de 6,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, rappelle 12-12. Les associations estiment que 12 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire.

L’appel aux dons reste actif jusqu’au 31 décembre 2022, via le compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via www.1212.be .