Le Renseignement belge qualifie de «désinformation» l’accusation d’avoir acheté des routeurs Huawei

Selon lui, la première analyse "s’articule autour de la technologie chinoise en général", alors que les Etats-Unis tentent de convaincre leurs alliés de renoncer à celle-ci et en particulier et en particulier à celle du géant des télécoms Huawei pour le déploiement de leurs réseaux de mobilophonie de cinquième génération (5G).

Cette analyse "traite d’une manière générale du souci de sécurité à utiliser la technologie chinoise dans les milieux industriels, gouvernementaux et institutionnels. Le document dont parle l’article est donc une analyse de contre-ingérence globale qui ne traite pas du côté technique d’un matériel précis", a expliqué l’amiral Robberecht.

Il ajoute que la seconde analyse est liée à l’impossibilité de se connecter à internet pour le personnel à la suite de la - sérieuse - cyberattaque subie par la Défense le 17 décembre dernier et à l’actualité de l’Ukraine, envahie le 24 février par la Russie.

Aucune donnée sensible ou stratégique n’a transité par ce réseau temporaire.

Le gouvernement belge a fait appel à l’expertise du SGRS pour l’informer de manière continue des événements en cours en Ukraine. "Afin de satisfaire à cette demande et de conseiller le gouvernement d’une manière la plus professionnellement possible, le SGRS a acheté quelques moyens techniques non Huawei pour que ses analystes puissent se connecter à internet et faire des recherches ‘open sources’. Cette solution fut temporaire. Elle fut maintenue durant 3 jours. Le 1er mars, une solution structurelle non Huawei provenant du stock de la Défense fut mise en place", a précisé le chef du service de renseignement.

Selon lui, le SGRS tient également à rassurer la solution temporaire qui a été mise en place ne faisait pas partie des réseaux sécurisés du SGRS ou de la Défense. "Et donc aucune donnée sensible ou stratégique n’a transité par ce réseau temporaire. Ce dernier n’était utilisé que pour des recherches grand public sur internet", a conclu l’amiral Robberecht.

Selon les deux médias flamands, le SGRS a acquis à la fois des routeurs et des serveurs de l’entreprise Huawei, qui a déjà été mise en cause pour "espionnage".

"Par quelle bande d’amateurs sommes-nous en fait dirigés?", avait commenté sur Twitter le député d’opposition Theo Francken (N-VA), qui siège au sein de la commission de la défense de la Chambre. Il a également rappelé qu’il avait déposé l’an dernier une résolution visant à exclure Huawei comme fournisseur pour les services de sécurité belges.