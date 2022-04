Pourquoi le JT de 13h à la RTBF a-t-il été interrompu ce mercredi?

Heureusement, en cours de retransmission, Ophélie Fontana a précisé que la diffusion du 13h "était possible grâce à un groupe électrogène de secours."

Mais, quelques minutes plus tard, alors Laurent Henrard tentait d’expliquer le problème aux téléspectateurs, les programmes ont été interrompus.

Tant chez Voo que chez Proximus, un message a été proposé aux téléspectateurs, précisant l’existence d’un souci technique. "Suite à un incident sur le site de Reyers, nous ne sommes plus en mesure de diffuser les programmes. Nous mettons tout en œuvre afin de rétablir la situation au plus vite. Veuillez nous en excuser", pouvait-on lire.

"Selon le gestionnaire bruxellois Sibelga, 61% du réseau impacté a été rétabli. La panne devrait être totalement résorbée vers 17h30, mais on ignore encore l’impact sur nos installations", indique la RTBF.Pour l’heure, la situation semble être redevenue plus ou moins à la "normale", puisque le GP de l’Escaut est actuellement diffusé sur La Une et Tipick.