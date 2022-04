Le marché de l’occasion au ralenti: «Tout le monde continue à rouler dans son ancienne voiture»

En occasion, ce sont essentiellement des motorisations essence et des petits modèles qui sont demandés.Et peu de voitures électriques sont disponibles. En mars, les occasions les plus populaires étaient une fois encore les VW Golf (2450 exemplaires) et Polo (1853), suivies de l’Opel Corsa (1600), la BMW série 3 (1331) et la Ford Fiesta (1299).

« La nouveauté, et c’est inquiétant,ajoute Ivo Willems,est que le marché des occasions anciennes n’est pas épargné. Je veux parler des voitures de sept ans et plus qui s’exportaient principalement vers les pays de l’Est. Ce marché est paralysé par la guerre. Pour l’instant, la Pologne, la Roumanie, l’Ukraine et les pays baltes ne montrent plus aucun intérêt dans les voitures plus anciennes. Un gros problème pour les distributeurs parce que ces marchés offraient des débouchés pour les reprises. Les deux dernières années, nous obtenions un bon prix pour nos reprises plus anciennes, ce qui n’est plus le cas actuellement. Cette situation a pour conséquence que l’achat d’une occasion coûte plus cher (+ 15% sur six mois de temps) et qu’alors qu’auparavant le bon prix de reprise comblait la différence, le consommateur doit mettre davantage la main au portefeuille. »