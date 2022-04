Le CDJ a constaté que L’Avenir n’avait pas rectifié explicitement une information erronée qu’il avait diffusée en ligne

Le CDJ a noté que si le média ne pouvait être tenu pour responsable de l’erreur commise dès lors qu’il avait reproduit intégralement une dépêche Belga elle-même erronée qui relayait une partie des résultats d’un sondage exclusif d’un média tiers relatif aux restrictions des libertés applicables aux personnes non vaccinées, il n’en allait pas de même de la manière dont il avait procédé à la rectification de l’information. Le CDJ a notamment observé que la rectification mise en oeuvre par L’Avenir ne comportait pas l’identification de l’erreur commise et la correction de celle-ci, ce qui ne permettait pas aux personnes ayant déjà pris connaissance du fait erroné de s’en apercevoir et de saisir la teneur réelle de l’information.