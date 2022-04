Interrogé par Het Laatste Nieuws, le biostatisticien assure que le pic de ladernière vague BA.2(la variante d’Omicron) est en vue dans notre pays. "En termes d’infections, le pic a déjà été atteint", explique-t-il.

Et pour cause, les derniers chiffres sont plutôt réjouissants au niveau du nombre de contaminations. Même si les hospitalisations et les décès restent en hausse,le rebond post-5e vague de l’épidémie commence à se tasser.

"Cette fois-ci, nous avons pu le faire sans trop de mesures, grâce à notre immunité. Nous l’avons construite par des vaccinations, des doses booster et d’éventuelles infections, de sorte que la maladie n’entraîne plus nécessairement de graves complications et que la fraction de patients qui doivent être hospitalisés diminue."

Un printemps et un été sans encombres?

Selon Geert Molenberghs, les prochains mois s’annoncent plutôt positifs. "Le printemps et l’été devraient se passer sans trop de mesures strictes.En raison des conditions météorologiques changeantes et de l’augmentation des contacts, cette période est un peu plus difficile. Espérons que ce soit moins grave que l’an dernier."

Unavis partagé par Yves Van Laethem, qui nous confiait-il y a quelques semaines que nous serions tranquilles "jusqu’au mois d’octobre".

Par ailleurs, Geert Molenberghs n’exclut pas de reprendre la campagne de vaccination pour une nouvelle dose, étant donné que notre immunité liée au booster diminue au fil des mois.