Une déclaration d’intention a été signée lundi soir afin de donner une forme concrète à la fusion.

La nouvelle municipalité couvrira une superficie de plus de 183 km2, dépassant ainsi celle de la ville de Gand. Environ 66.000 personnes y vivront, soit quelque 49.000 à Beveren et 17.000 à Kruibeke.

Le nom que portera la nouvelle commune n’a pas encore été décidé. "C’est un problème pour demain", a déclaré le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver (CD & V).

Les habitants des deux communes en question seront informés de ce projet de fusion mardi via une communication toutes-boites. La nouvelle commune pourra "se positionner plus fortement face aux villes voisines d’Anvers et de Saint-Nicolas", font valoir les élus locaux.