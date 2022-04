Prix de l’énergie: le fédéral octroie 82 millions supplémentaires à Infrabel et à la SNCB

Les entreprises ferroviaires belges sont en outre l’un des plus grands employeurs de Belgique, avec 28.000 cheminots. L’adaptation de leur salaire à l’évolution du coût de la vie, dans le cadre de l’indexation automatique, a donc un impact important sur leurs finances, justifie le ministre.

« La mobilité est une liberté. Alors que les prix à la pompe montent en flèche, je veux que chaque Belge puisse continuer à circuler le plus facilement possible. Et le train fait partie de la solution. Avec les décisions de ce contrôle budgétaire, les entreprises ferroviaires reçoivent un soutien financier supplémentaire pour supporter le coût additionnel des prix élevés de l’énergie et de l’indexation des salaires de leurs employés. Cela leur permettra de continuer à travailler dans la sérénité, au profit de la mobilité ferroviaire », conclut-il.