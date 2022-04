Suite à l’augmentation du coût de la vie, plusieurs mesures viendront soulager le portefeuille des ménages ce 1er avril.

2 Les poissons encore bien présents

La tradition du 1er avril se perpétue dans les médias, qui n’ont pas hésité à glisser quelques poissons, petits et gros, dans leurs articles.

3 Football: le tirage du Mondial 2022, c’est ce soir

La planète du football aura les yeux rivés, ce vendredi, sur le Palais des congrès de Doha, au Qatar. C’est là que le tirage au sort du Mondial 2022 (21 novembre — 18 décembre) se tiendra dès 18h.

4 Le Kremlin veut «expliquer» le conflit à Gérard Depardieu

Le Kremlin a proposé ce vendredi d’"expliquer" le conflit en Ukraine à Gérard Depardieu, estimant que le célèbre acteur français ne "comprenait" pas la situationa près sa sortie la veille sur les "folles dérives" de Vladimir Poutine.

5 Covid: nouvelle hausse des hospitalisations

Entre le 25 et le 31 mars, il y a eu en moyenne 220,4 admissions à l’hôpital par jour pour cause de covid, soit une hausse de 17% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce vendredi matin. Au total, 2.979 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 172 patients traités en soins intensifs. Ces chiffres étaient respectivement de 2.885 et 170 dans le dernier bilan communiqué mardi.