Rythmes scolaires: le feu est au bleu

C’est en 1990 que la commission spéciale "Rythmes scolaires" du Parlement de la Communauté française a vu le jour. Le rapport final remis un an plus tard au ministre de l’Éducation Jean-Pierre Grafé statuait – entre autres conclusions – sur le fait que l’alternance "7/2" entre les semaines de cours et celles de repos entraînerait un indéniable bénéfice pour les enfants scolarisés dans les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté.