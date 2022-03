Pour rappel, l’acteur américain agiflé l’humoriste Chris Rocklors de la cérémonie des oscars, après que celui-ci ait blagué sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith.

"Je trouve qu’il y a une grande vague de critique envers Will Smith. On va me dire que la violence n’est pas une solution. Je crois que c’est le cas. Mais j’aime souligner aussi le fait que sortir du cadre, quand quelqu’un que vous aimez est attaqué, ce n’est pas dommageable", s’explique le président du MR, avant de préciser: "Je le dis d’autant plus que je suis une personnalité publique. J’accepte énormément de choses, mais il y en a une que je n’accepte pas, c’est que l’on s’en prenne à ma vie privée. Quand on aime quelqu’un, on fait parfois des actes inconsidérés aux yeux des autres, mais je reste convaincu que, dans ce cas-là, Will Smith a fait preuve d’un acte d’amour plus qu’autre chose", a-t-il conclu.

