1.807 automobilistes verbalisés l’an dernier pour avoir «roulé au rouge»

Deux stations-service prises en défaut

Bien entendu, il existe une corrélation entre le prix du diesel et l’augmentation des cas de fraudes au diesel rouge. Si nombre d’automobilistes optent pour le diesel rouge, lequel est exonéré de droits d’accises, c’est en raison de son prix, inférieur à celui du diesel ordinaire. Mais comme le rappelle Peter Van Rompuy (CD&V), "ce carburant est réservé aux tracteurs et aux machines". Fin 2018, le ministre des Finances de l’époque, Johan Van Overtveldt, décidait ainsi de renforcer les contrôles des véhicules et des stations-service. L’an dernier, seules deux stations-service ont été prises en défaut pour non-respect des conditions de leur autorisation contre 3 en 2020.

"L’année 2020 a enregistré un nombre anormalement faible d’infractions", souligne Vincent Van Peteghem. Cette diminution de fraudes s’explique par une chute spectaculaire de la circulation automobile lors du premier confinement; le fait que les effectifs dédiés au contrôle sur la voie publique ont été fortement réduits pendant les mesures strictes du Covid de mars à mai 2020. "Une partie de ces effectifs a été temporairement affectée à des tâches d’appui de la police fédérale à la surveillance des frontières. En revanche, l’année 2021 montre de très bons résultats en nombre d’infractions par rapport au nombre de contrôles réalisés."

Les récidivistes repérés par les caméras ANPR

Selon le ministre des Finances, le nombre de fraudes constatées l’an dernier s’explique principalement par "un meilleur ciblage des véhicules grâce aux caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dont les bases de données intègrent de plus en plus les données des récidivistes, une collaboration plus intensive avec la police fédérale et la hausse du prix du gasoil routier qui incite plus à la fraude".

Pourtant, l’utilisation du rouge n’est pas sans risque, comme l’explique le Moniteur automobile. Le gazole routier dispose d’additifs pour un meilleur fonctionnement du moteur. Il est également moins dense. Il a, en outre, un indice de cétane garanti et une teneur en soufre réduite. Le carburant à la pompe est donc mieux adapté à l’automobile.

En cas de première infraction, le fraudeur s’expose à une amende de 500 euros si son réservoir contient moins de 100 litres. Entre 100 et 300 litres, il devra débourser 750 euros, et, au-delà, l’amende sera de 1.250 euros.