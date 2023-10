F-16 en Ukraine: pour Ludivine Dedonder, "la sortie du MR n’est pas correcte"

Mercredi, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a fait face à un feu nourri en provenance de ses partenaires de la majorité (MR et Open Vld) ainsi que des partis d’opposition. Ce jeudi matin, c’est la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, qui enfonçait le clou sur la RTBF: "Quand j’entends dire que nous avons besoin de ces avions pour protéger notre territoire, je pense que la meilleure façon de protéger la Belgique aujourd’hui, c’est d’envoyer ces avions à l’Ukraine. " Ambiance dans la Vivaldi...

L'interview de la ministre Ludivine Dedonder dans notre vidéo en tête de cet article.

Ludivine Dedonder - Ministre de la Défense (PS) Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Ludivine Dedonder, une livraison de F-16 belges à l’Ukraine, c’est une option impossible ?

Ma position ne date pas d’hier. je n’ai jamais dit que j’étais opposée à l’envoi de F-16. On en parle depuis longtemps et, quand j’ai proposé au gouvernement de rentrer dans la coalition F-16, le débat a eu lieu en kern. J’ai déjà exposé, à l’époque, les difficultés opérationnelles pour une livraison immédiate de F-16. J’insiste sur le "immédiat" qui n’est pas toujours repris, pour diverses raisons, par les uns et les autres.

Mais nous pouvons, dans un premier temps, apporter la formation des pilotes ukrainiens et des techniciens. Et nos entreprises de sécurité de défense ont une carte à jouer dans la maintenance de ces capacités.

Pourtant, l’analyse d’une partie de vos partenaires du gouvernement a évolué.

Il y a un jeu politique malsain du MR qui vient de se faire. Depuis juillet, je suis venue avec des compléments puisqu’on va envoyer au Danemark une cinquantaine de militaires avec des F-16 biplace pour former les Ukrainiens. Et c’est accepté...

Ce qui s’est passé au dernier kern et la sortie du MR n’est pas correcte.

Une évaluation a été commandée afin d’établir ce qu’il adviendra de nos anciens F-16 et d’objectiver les besoins opérationnels. Où en est-on ?

Il a été décidé en kern de voir ce qu’il était possible de faire avec les F-16 une fois que nous n’en aurions plus besoin de manière opérationnelle. C’est ça qui a été décidé en kern et rien d’autre.

« Je suis ministre de la Défense et j’assume pleinement de ne pas participer à la déconstruction d’un département comme d’aucuns l’ont fait auparavant. »

Le gouvernement table-t-il sur le fait que cette guerre va durer 10 ans ? Les besoins sont plutôt immédiats.

On n’est pas uniquement dans la logique de la guerre en Ukraine. Notre objectif, c’est aussi de permettre, à un moment donné, d’assurer la sécurité de leur espace aérien: qu’on soit en guerre ou qu’on ne soit pas en guerre, ils auront besoin de ces avions.

Je suis ministre de la Défense et j’assume pleinement de ne pas participer à la déconstruction d’un département comme d’aucuns l’ont fait auparavant. Ce pourquoi, je dis: "oui, j’ai besoin aujourd’hui de ces F-16 pour assurer la sécurité de l’espace aérien de la Belgique, du Benelux, pour être un allié fiable au sein de l’OTAN".

Nous disposons encore de 45 F-16 (et 8 F-16 B biplace) : sont-ils tous nécessaires à notre capacité opérationnelle ?

Je trouve que c’est idiot de dire: "que font les autres F-16 ?"

Mais de combien d’avions a-t-on besoin de manière opérationnelle ?

Les autres ne sont pas là en train d’attendre à se tourner les pouces et ces types ne sont pas en train de regarder leurs beaux engins. Il y a des besoins pour la maintenance, pour la formation des pilotes. Il n’y a pas que ceux qui sont là en stand-by pour la surveillance de l’espace aérien.

Mais ça m’énerve, ça m’énerve d’entendre ça...

Un F-16 en attente d'une prochaine mission, dans son hangar. BELGA PHOTO HANDOUT BE DEFENCE / MALEK AZOUG ©Belga

Et donc ces 53 avions ?

L’étude permettra d’objectiver à quoi servent les différents avions, à quel moment ils ne seront plus utiles et à quel moment on pourra envisager des options pour eux.

On est en plein conclave budgétaire, quelle part va être réservée à l’aide à l’Ukraine dans le budget 2024 ? En commission, vous avez demandé à vos "partenaires" s’ils vous suivraient si l’aide était doublée.

On est à un moment clé. Je n’ai jamais décidé seule de l’ampleur de l’aide à l’Ukraine. L’aide est répartie entre les différents départements qui peuvent apporter cette aide.

Ici, que chacun me soutienne dans les demandes militaires pour l’Ukraine et on verra. Je suis évidemment d’accord que c’est important de soutenir l’Ukraine. Et pour ça, il faut un budget.

« Ce n’est pas moi qui freine, pas du tout. À un moment donné, on est tous responsables mais on ne critique pas. »

On est dans ce moment de conclave, vous attendez quoi ?

Je vois que tout le monde parle de notre niveau d’aide. Donc j’imagine qu’il n’y aura aucun problème d’obtenir les moyens...

Et doubler l’aide à l’Ukraine, ne serait-ce pas raisonnable au regard de ce qu’apportent beaucoup plus largement nos partenaires ?

On n’est pas encore entré dans ce détail-là au niveau du conclave. Ce n’est pas moi qui freine, pas du tout. À un moment donné, on est tous responsables mais on ne critique pas.

La Belgique peut clairement mieux faire.

En tout cas, je vais demander qu’il y ait un montant crédible qui soit affecté à l’Ukraine.

L'arrivée des F35 en Belgique ouvrira-t-telle de nouvelles possibilités pour le futur des F16 ? Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Cyber : «Attirer de nouveaux profils »

Il y a un an, la ministre inaugurait le Cyber command qui représentait la première étape de la création de la nouvelle composante cyber de l’armée belge.

Cyber command - unité de cyber défense de l'armée belge. Visite de la ministre Ludivine Dedonder Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Au niveau du recrutement, les profils recherchés sont très prisés sur le marché de l’emploi tant privé que public. L’armée tente de se présenter sous son meilleur jour pour convaincre les candidats. « Ce type de recrutement n’est pas évident pour un service public. Mais on offre d’autres attraits comme avoir un personnel privé qui travail en part-time à La Défense. On multiplie les offres pour attirer de nouveaux profils mais c’est un marché saturé.On va donc aussi vers des jeunes qui doivent encore être formés. »

La défense doit alors mettre en place une opération séduction. Dans cette cyber composante, il y a un côté grisant qu’un candidat ne trouvera peut-être pas dans le privé « avec l’accès aux informations classifiées, aux opérations, l’adrénaline, le côté “agent secret du monde virtuel”.Et on dit aussi : “vous êtes passionnés d’informatique; vous n’avez pas le diplôme mais on peut en faire votre métier”.»

Le SGRS fait le plein

Toujours dans le registre des renseignements, le SGRS (service de renseignement militaire) a aussi fait le plein de candidats. « On a eu 1 000 candidats pour 40 postes d’inspecteur. » La ministre est assez fière du succès rencontré lors des campagnes de recrutement. Et notamment parce que la fonction a été revalorisée. « En janvier 2024, on en sera à la troisième revalorisation salariale : c’est la dernière tranche de ce qu’on avait décidé à mon arrivée. Il y a les chèques-repas aussi. Et tout le reste se poursuit par rapport à la modification des statuts afin de répondre aux nouvelles attentes. »

EN BREF