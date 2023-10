Minute locale : à Beauraing, les travaux mènent la vie dure aux commerçants de la rue de Bouillon

Chaque jour, les rédactions de L’Avenir vous informent de ce qu’il se passe près de chez vous en Wallonie et à Bruxelles. Et chaque semaine, notre rédaction met le focus sur une de ces infos en une vidéo d’une minute. Focus sur Beauraing et ses travaux ce vendredi 20 octobre 2023.