L’Europe s’inquiète du renouvellement des générations dans les fermes

Or, la problématique du renouvellement des générations dans les exploitations agricoles de l’UE – puisque c’est ce dont il s’agit – en réclame d’urgence.

Un seul constat pour s’en convaincre: en 2020, 57,6% des exploitants agricoles étaient âgés d’au moins 55 ans et environ 12% avaient moins de 40 ans. À ce rythme, le nombre d’exploitations agricoles, qui a déjà chuté de 37% entre 2005 et 2020, se poursuit dramatiquement.

Le prix du foncier, un mal wallon

Dans ce sombre tableau européen, l’agriculture wallonne ne fait évidemment pas exception. Pourtant, le président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) ne pointe pas prioritairement un élément qui est du ressort européen pour expliquer la difficulté des jeunes à intégrer le métier d’agriculteur chez nous. "Si on compare la situation de la Wallonie par rapport à l’Europe, il y a d’abord le prix du foncier qui est exagéré chez nous, dit Florian Poncelet. Par rapport à la France, le prix du terrain c’est X2, X3 et parfois même X4." Et sur cet élément, la FJA sur la Wallonie que sur l’Union européenne.

La solution ? "Il faudrait travailler sur la sélection de l’acheteur pour qu’un terrain revienne toujours à un agriculteur et pas à un investisseur. Et ensuite, on aimerait que la Wallonie puisse activer son droit de préemption lorsque le prix est trop élevé. " Mais sur ce point, "ça coince avec les libéraux", note Florian Poncelet. Ces derniers relayant la crainte – sans doute justifiée – de ceux qui ont acquis récemment des terrains à haut prix et qui verraient s’envoler la perspective d’une future plus-value.

Mais l’accès à la terre n’est pas le seul problème pour les jeunes, souligne le président de la FJA, qui rejoint le constat européen sur ce point: "Il y a aussi un problème de revenu" Selon le rapport européen, le revenu agricole est équivalent à 47% des salaires et traitements bruts moyens dans l’économie de l’Union. Et les exploitations gérées par des exploitants agricoles de 40 ans ou moins enregistrent les plus faibles revenus moyens à l’échelle de l’Union. Et pour corriger ça, il faudrait d’abord que "le marché soit plus respectueux de son fournisseur" et lui donne le juste prix pour ce qu’il produit. Car les primes européennes qui ont remplacé les aides compensatoires et se réduisent au fil des nouvelles PAC ne sont pas suffisantes par rapport aux coûts (énergie, mesures agroenvironnementales,…) auxquelles doivent faire face les agriculteurs. "Donc aujourd’hui on vend toujours à perte, mais on n’a plus d’aide pour nous assurer un revenu." Pas vraiment idéal pour assurer un renouvellement de génération dans les fermes…