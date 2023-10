Budget de la Fédération Wallonie Bruxelles : les puéricultrices doivent passer avant les plumiers

Comment "attribue"-t-on les puéricultrices ?

La ministre Désir a répondu que l’encadrement en maternelle était l’une des premières mesures du Pacte pour un enseignement d’excellence. Le budget consacré à l’encadrement (instituteurs, psychomotriciens et puéricultrices) a augmenté de 7%, soit plus de 50 millions €.

On est passé de 17 élèves pour un membre du personnel en 2016-17 à 14 élèves en 2020-22.

Mais en faisant le tour des 150 écoles de son arrondissement, Stéphanie Cortisse constate que certaines écoles ne disposent toujorus d’aucune puéricultrice pour les classes de maternelle.

L’attribution des 1 594 postes d’encadrement s’est jusque là opérée "au départ des demandes des pouvoirs organisateurs, sur base de critères fixés par les décrets", selon la ministre Désir, qui a prévu d’élaborer de nouveaux critères objectifs. Tout en ajoutant "la trajectoire budgétaire du gouvernement ne permet pas l’octroi d’un ETP par implantation maternelle".

Les plumiers gratuits sont-ils vraiment la priorité ?

C’est la question des priorités qui fait tiquer Stéphanie Cortisse. "La gratuité des fournitures scolaire en maternelle a été étendue aux 1re et 2e primaires, puis à la 3e année, soit un coût total de 24 millions€ par an. "

La députée souligne que les partis de gauche se sont réjoui du respect de la Constitution. "Mais la gratuité de l’accès à l’enseignement, ce n’est pas ça. Déjà, parce que ce n’est jamais tout à fait gratuit: c’est quand même le contribuable qui paie pour les fournitures scolaires. Mais aussi, parce que c’est l’accès à l’enseignement qui doit être gratuit. Recevoir en cadeau les fournitures scolaires, c’est sympathique, ça fait toujours plaisir… Mais ça va s’arrêter où ? Est-ce que la Fédération Wallonie Bruxelles va aussi payer les vêtements, les chaussures ? Il existe déjà une prime de rentrée scolaire indexée, versée par la Région wallonne."

De plus, sur le terrain, pour de nombreux enseignants, cette gestion du matériel est problématique: faut-il le laisser en classe ou le confier à l’élève, qui risque de ne perdre une partie à la maison, et ne pas avoir de quoi poursuivre le travail le reste de l’année ?

Priorité à l’encadrement

Pour Stéphanie Cortisse, on pourrait revoir la façon dont est alloué le budget. "Le Pacte prévoyait 50 millions€ par an pour que chaque école maternelle dispose d’une puéricultrice, et 10 millions€ par an pour la gratuité des fournitures scolaires en maternelles. Avec l’extension aux trois premières années de primaires, nous arrivons à un total de 24 millions€. Or, le budget de 25 millions€ par an permet l’octroi d’une puéricultrice par école."

Sachant que le MR plaide pour l’abaissement de l’obligation scolaire dès 3 ans, dans un but de plus grande égalité des chances, le rôle de la puéricultrice est fondamental. Une question de priorités…