Aide à l’Ukraine: une guerre pour pas cher pour la Belgique

Une générosité qui devrait, par conséquent, permettre à notre pays de gagner quelques places au classement des pays donateurs repris dans la base de données établie par le Kiel Institute, le très influent organisme de recherche économique allemand. La Belgique y figure au vingt-sixième rang (sur 41 pays), sur la base du calcul de l’ensemble de ses mesures de soutien, estimées à 430 millions d’euros, soit l’équivalent de 0,08% de son PIB.

Mais au-delà des effets d’annonce, que représente véritablement la contribution de l’État belge au flux d’aides acheminées vers l’Ukraine depuis le début de la guerre d’invasion menée par la Russie ? Et comment cette contribution est-elle financée ? L’Avenir a tenté d’y voir clair.

845 millions € d’aides cumulées à l’Ukraine

L’aide belge à l’Ukraine comprend un volet militaire (fourniture d’équipements et de systèmes d’armes), un volet civil (assistance médicale, soutien à la reconstruction, secours humanitaire, lutte contre l’impunité) et un volet accueil (réfugiés).

Au plan militaire, jusqu’à présent, la participation de la Défense belge au renforcement des capacités de l’armée ukrainienne s’élève à 236 millions d’euros (*). À cela s’ajoute du carburant pour une valeur de 44 millions d’euros. Soit un apport global de 280 millions d’euros.

Ce sont là les chiffres communiqués au Parlement, à la mi-septembre, par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Toujours selon ses explications, ce volume de dépenses militaires comprend l’achat d’équipements neufs (150 millions), ainsi que le don de matériel prélevé sur les stocks de l’armée belge (86 millions). L’essentiel de ce budget (215 millions) a été provisionné par différents départements ministériels. Notons que certaines commandes ont été passées aux entreprises belges d’armement (FN Herstal et John Cockerill Defense).

Au plan civil, si l’on se réfère aux données de la Task Force Ukraine du SPF Affaires étrangères, dont la dernière mise à jour remonte à la fin juin, le volume d’aides octroyées par la Belgique atteint 134 millions d’euros. Une somme dont la majeure partie a été consacrée à l’assistance humanitaire (97 millions). Le reste de l’enveloppe budgétaire s’est réparti entre les programmes de reconstruction de l’Ukraine (29 millions) et de lutte contre l’impunité des crimes de guerre (8 millions).

La somme de ces soutiens cumulés s’élève donc à 414 millions d’euros, ce qui correspond à peu près à l’évaluation faite par l’Institut Kiel.

Mais si on veut être de bon compte, il faut également prendre en considération le coût de l’accueil des réfugiés ukrainiens sur le sol belge, au nombre de 70 000 suivant le nombre de certificats de protection temporaire délivrés à ce jour par l’Office des étrangers. Et ce coût, d’après le décompte arrêté en juillet dernier par les chercheurs du groupe de réflexion Kiel, serait de 430 millions d’euros.

L’ardoise finale pour l’État belge monte donc à 844 millions d’euros.

L’argent russe au secours du trésor belge

Cette ardoise, la Belgique parvient néanmoins à l’éponger grâce à la montagne d’argent russe accumulé sur notre territoire. Explication: Bruxelles abrite le siège du géant Euroclear, société internationale de dépôt et principal organisme financier mondial spécialisé dans l’échange de titres (actions/obligations). Parmi les trillions d’euros que brassent ses ordinateurs du côté de la place Rogier, transitent également les actifs financiers appartenant à des clients russes. Or, d’après le ministre des Finances, sur les quelque 300 milliards d’euros visés par les sanctions occidentales contre Moscou dans toute l’Europe, la Belgique en détient à elle seule 250 milliards, principalement chez Euroclear.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ces avoirs sont par conséquent bloqués, de même que les dividendes et intérêts qu’ils génèrent. Mais, dans le même temps, ces liquidités gonflent le résultat d’exploitation d’Euroclear soumis à l’impôt des sociétés. Celui-ci a dès lors permis à l’État d’engranger un revenu fiscal inattendu de 197 millions d’euros en 2022 et, pour 2023, il va lui assurer 625 millions d’euros de recettes nouvelles. Soit 822 millions d’euros en deux ans ou l’équivalent de la quasi-totalité de l’aide accordée à l’Ukraine. Le ministre des Finances, de même que sa collègue du Budget, Alexia Bertrand, ayant validé ces chiffres en réponse à des questions parlementaires, ont tous deux confirmé que ces rentrées d’argent "seraient allouées à des dépenses en lien avec l’Ukraine".

Au demeurant, cette manne financière ne va faire que grossir à mesure que le pactole russe gelé produira des intérêts. L’an prochain, il atteindra même le milliard et demi d’euros promis au président Zelensky, toujours par l’entremise de l’impôt des sociétés, selon le porte-parole du Premier ministre interrogé par L’Avenir.

L’Europe rembourse les missiles belges

Si elle est très largement financée par la fiscalisation des fonds russes, la facture des dépenses consenties par la Belgique pour venir en aide à l’Ukraine est, en outre, adressée pour partie à… l’Europe. Plus précisément à la Facilité européenne pour la paix (FEP). Il s’agit d’un instrument hors budget de l’Union, créé en 2021 dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), permettant de financer des actions dans le domaine de la Défense. Sa dotation est actuellement de 12 milliards d’euros.

L’État belge a sollicité la FEP afin d’obtenir le remboursement de son soutien militaire à Kiev à concurrence de 209 millions d’euros. L’obtiendra-t-il en tout ou partie et à quelles conditions ? "Il existe une méthodologie de remboursement, y compris la détermination de la valeur de l’équipement, mais il s’agit d’une procédure interne. Les détails opérationnels sont confidentiels", explique Peter Stano, porte-parole de l’UE. Et il ajoute: "Les décisions de remboursement sont prises à l’unanimité par les États membres. " Précisons que la Belgique contribue au budget de la Facilité. À quelle hauteur ? Questionnés à ce sujet, les cabinets du Premier, des Finances et du Budget n’ont pas souhaité nous répondre.

Selon des sources militaires, dans le paquet de 209 millions soumis à cette demande de remboursement, la Défense, en mars dernier, y a glissé le coût de la fourniture aux forces ukrainiennes de 15 missiles AIM-120B qui équipaient jusque-là les chasseurs-bombardiers F-16. D’après ces mêmes sources, un remboursement en valeur à neuf (et non en valeur d’inventaire) aurait toutefois été demandé, au motif que cette génération de missiles AMRAAM n’est plus produite – ce que nous confirme le fabricant américain Raytheon – et que cet armement constitue un enjeu essentiel de sécurité pour la Belgique. La différence n’est pas mince. La valeur résiduelle des AMRAAM était de 5 millions€, mais la Défense a réclamé remboursement de 35 millions d’euros comme si ces missiles avaient été neufs. Le cabinet de Ludivine Dedonder s’est contenté de nous répondre qu’une demande d’indemnisation a bien été introduite auprès de la FEP, sans plus de précisions.

Par ailleurs, la Défense a conclu l’achat de 120 missiles de dernière génération AIM-120C-8 pour un montant de 380 millions d’euros. Dans le but de compenser la perte des 15 projectiles plus anciens ? Pour l’Agence (américaine) de coopération de sécurité et de défense (DCSA), l’objectif serait avant tout de "maintenir les flottes de F-16 et de F-35 en état de préparation au combat ". Mais d’après certains experts, pour emporter ces nouveaux vecteurs, les F-16 devraient obligatoirement subir une modification très coûteuse de leur software. Ce qui ne serait pas rentable en raison du peu de temps qu’il leur reste à voler. Chez la ministre, on nous indique que ces nouveaux missiles ont de fait "été acquis dans le cadre du dossier d’achat F-35A ".

(*) Les montants ont été arrondis