Peut-on ramasser du bois mort dans les forêts wallonnes ?

On ne ramasse pas tout et n’importe quoi dans les forêts wallonnes. " Il y a une instruction interne au sein du Département de la Nature et des Forêts (DNF), qui n’a pas été publiée au Moniteur belge, qui concerne tout ce qui est récolte et cueillette", explique Vania Malengreau, juriste au service public de Wallonie (SPW).