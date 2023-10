"Hackney Diamonds", nouveau joyau sur la couronne des Rolling Stones

C’était il y a 18 ans. Une éternité dans le monde de la musique. Et s’il y a, certes, eu la sympathique parenthèse Blue & Lonesome (2016), un disque de reprises blues, les fans espéraient plus de Mick Jagger et Keith Richards, l’une des paires d’auteurs/compositeurs les plus prolifiques et talentueuses de l’histoire.

"On a été paresseux", a reconnu Mick Jagger au cours d’une conférence de presse organisée à Londres le mois dernier. "Il nous fallait une deadline." Plus question de se retrouver sporadiquement en studio entre deux tournées mondiales, l’idée était cette fois d’enregistrer un disque en une poignée de semaines. En est ressorti Hackney Diamonds (l’intitulé fait référence à un quartier de Londres), un 24e album spontané et éclectique.

On y entend du rock’n’roll vrombissant et accrocheur dans la plus pure tradition stonienne, bien sûr: Get Close ou Driving Me Too Hard, en tête. Mais les pièces maîtresses de ce disque brassent plus large.

Sweet Sounds Of Heaven est une ballade soul de plus de 7 minutes avec Stevie Wonder aux claviers et Lady Gaga au chant. Un joyau au final bordélique qui s’approche de la magie d’ Exile on Main Street, chef-d’œuvre datant de 1972. Dreamy Skies est une pépite country minimaliste que les Stones auraient pu pondre durant les sessions d’enregistrement de Beggars Banquet (1968) ou de Sticky Fingers (1971)… entre Wild Horses et Dead Flowers. Avec cette fois, la délicate guitare slide de Ronnie Wood.

De quoi tirer la langue de satisfaction et de quasiment succomber à la tentation d’écrire qu’ Hackney Diamonds est le meilleur album des Stones depuis les glorieuses "seventies".

Deux titres avec Charlie Watts

Pour s’en convaincre, mieux vaut passer outre le curieux Whole Wide World et Bite My Head Off. Sur ce dernier titre, énervé et forcé, les Stones ont convié un vieux copain, un temps rival, à la basse: Paul McCartney.

Les crédits d’ Hackney Diamonds, c’est un peu la liste des invités à un jubilé de feu la reine Élisabeth II. Ainsi, Elton John complète le casting des vieilles pop stars anoblies d’Angleterre. Discret comme rarement et reconverti en pianiste de boogie-woogie, il semble s’éclater sur Live By The Sword.

Une chanson qui touchera les fans au cœur puisqu’il s’agit de l’une des deux plages (avec le sautillant Mess it Up) enregistrées avec Charlie Watts. Pour compléter l’hommage au batteur disparu en 2021, le groupe a demandé à Bill Wyman de tenir la basse une ultime fois. "On a ainsi reconstitué la section rythmique originale des Rolling Stones", a commenté Mick Jagger.

Le lippu chanteur est venu avec l’essentiel des compositions de Hackney Diamonds. Un matériau brut que Keith Richards a taillé à grands coups de riffs de guitare et d’arrangements subtils qui font le son des Stones. Ce disque inespéré prouve que la collaboration entre les deux fonctionne toujours aussi bien, après une carrière longue de 61 ans et moult tensions.

Une partie du mérite revient à Andrew Watt. Le jeune producteur à la mode démontre qu’il n’est ni un "yes man" ni un admirateur béat devant de telles légendes. Il a su jouer le rôle de médiateur et canaliser les ego. Jusqu’à s’inspirer de l’un de ses prédécesseurs, Andrew Oldham, qui avait, selon la légende, enfermé le binôme à clef dans une pièce, ne daignant le délivrer que lorsqu’il aurait écrit sa première chanson originale. Avec un océan qui les sépare, c’est chacun de leur côté que travaillent aujourd’hui Mick Jagger et Keith Richards. Ils ont pourtant relevé le défi du rapprochement à l’ancienne et accouché, en quelques minutes, de Depending on You, un slow mélancolique souligné par un ensemble de cordes aérien, comme l’était leur lointain coup d’essai, As Tears Go By.

Andrew Watt a poussé la proximité des deux leaders à son paroxysme en leur proposant d’interpréter le Rollin’ Stone de Muddy Waters (ici rebaptisé Rolling Stone Blues), pour un duo collé serré dans le studio. Un titre poisseux dont ils ont tiré leur nom.

Une manière de boucler la boucle d’une carrière hors norme ? Pas sûr. Les Stones ont déclaré avoir mis en boîte plus d’une vingtaine de chansons en plus de ce très réussi Hackney Diamonds.

"Hackney Diamonds", Universal