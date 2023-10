Davantage d’abonnés à Netflix grâce aux restrictions de partage des comptes

Selon ses propres termes, Netflix récolte principalement les fruits de sa politique de restriction du partage des comptes à la suite duquel de plus en plus de personnes sont devenues clientes directes du service. La plateforme avait mis en place, fin mai, dans une centaine de pays, cette facturation du partage d’identifiants avec des personnes non membres du foyer. Selon ses estimations, avant cette évolution, plus de 100 millions de foyers laissaient d’autres personnes utiliser leur compte.

Le groupe indique que le taux d’annulation d’abonnements liés à cette facturation "reste bas, en deçà de ce que nous anticipions", selon le communiqué. Par ailleurs, la proportion de personnes passant de l’utilisation d’identifiants d’un autre foyer à un abonnement payant est "conséquente".

Netflix met aussi ce bond des abonnés sur le compte de ses contenus et de la montée en puissance du streaming à l’échelle mondiale.

Au total, la société basée à Los Gatos, en Californie, compte désormais plus de 247,1 millions d’abonnés, et elle semble bien partie pour ajouter plus de 20 millions de clients payants cette année. C’est nettement plus que les quelque 9 millions de nouveaux abonnés que Netflix avait annoncés pour 2022.

Tout cela rapporte beaucoup d’argent à l’entreprise, dont le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 8% au cours du dernier trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,5 milliards de dollars. Près de 1,7 milliard de dollars de bénéfices ont en outre été engrangés.

Pour le quatrième trimestre, les recettes devraient être encore légèrement plus élevées, à 8,7 milliards de dollars, prédit Netflix. Le bénéfice attendu sera, lui, plus faible, à 956 millions de dollars.

Netflix a également relevé sa prévision de marge opérationnelle pour l’ensemble de son exercice 2023, à 20% désormais, soit le haut de la fourchette initialement visée, comprise entre 18% et 20%.

Le service de vidéo en ligne la voit s’améliorer sensiblement encore en 2024, entre 22% et 23%.

Les investisseurs semblent néanmoins enthousiasmés par tous ces chiffres, puisque les actions de Netflix ont progressé de 11% dans les échanges après Bourse à Wall Street mercredi.

La société, qui a récemment attiré des téléspectateurs avec ses séries "Lupin", "Beckham" et "La chute de la maison Usher", entre autres, n’hésite pas non plus à appliquer de fortes hausses de prix sur certains marchés-clés. Ainsi, elle va augmenter de 3 dollars le prix de son abonnement le plus cher aux États-Unis, qui passera à 23 dollars par mois. Le prix d’un abonnement normal passe quant à lui de 10 à 12 dollars. Au Royaume-Uni et en France, deux autres marchés importants pour l’entreprise, des augmentations de prix similaires sont prévues.

Les versions avec publicité et standard restent, quant à elles, inchangées. Le service maintient ainsi volontairement bas le tarif de l’offre avec publicité, qui constitue un produit d’appel pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la plateforme.

Pour les autres pays, Netflix n’a par contre pas annoncé de nouvelles hausses de prix mercredi.