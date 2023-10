Au cœur de l’UE, les ambassadeurs arabes unis pour défendre les Palestiniens

Ce qui fait dire à leur ambassadeur à Bruxelles, Abdalrahim Alfarra, que l’Union peut tout à fait jouer un "rôle de catalyseur afin de convaincre Israël de respecter ses obligations internationales et de négocier une solution à deux États".

Mais avant cela, il y a urgence : "Assez de la politique à double standard", s’est exclamé M. Alfarra : "Nous demandons à l’Union européenne d’intervenir pour arrêter immédiatement l’agression contre Gaza." "Il faut convaincre Israël d’ouvrir des points de passage afin de faire parvenir l’aide humanitaire et les produits de première nécessité", tout comme il faut "éviter le déplacements forcés de Palestiniens sur leur terre", a poursuivi ce dernier.

Unis pour dire "non"

Après avoir dénoncé le déluge de bombes israéliennes sur l’enclave (l’équivalent du quart d’une arme nucléaire selon le diplomate), et avoir rappelé la politique "d’occupation" et de "colonisation" dont sont victimes les Palestiniens - notamment à Jénine, Hebron ou Ramallah (Cisjordanie), M. Alfarra a assuré que "tous les pays arabes sont unis pour dire non : non, nous (NLDR : les Palestiniens) sommes sur notre terre, et nous restons, et nous ne céderons jamais."

En arrière-fond, derrière la brochette de diplomates et ambassadeurs arborant des écharpes aux couleurs palestiniennes, des images de l’enclave bombardée tournent en boucle, sans le son.

Le bilan est, il est vrai, déjà lourd pour Gaza et la Cisjordanie, comme l’ont rappelé les diplomates (Maroc, Arabie Saoudite, Tunisie, Algérie, Irak, Jordanie, Liban, Oman, etc.) : au moins 3500 Palestiniens auraient été tués et quelque 12 500 blessés à Gaza, 69 seraient morts et 1300 blessés en Cisjordanie.

Hamas : long silence

Les diplomates sont toutefois été moins prompts à condamner les actes perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, M. Alfarra, renvoyant cet assaut "au passé" : "Il faut jeter cette question derrière vous", a-t-il lancé à l’adresse de la presse, en se référant à un communiqué de la ligue arabe condamnant les violences "des deux côtés". Idem pour ce qui est des otages (Européens compris) retenus par ce même Hamas à Gaza. Les diplomates en présence plaident-ils pour une libération qui serait un préalable au cessez-le-feu ? Après un long silence - collectif - un ambassadeur fait remarquer qu’il se trouve autour de 6000 prisonniers palestiniens dont certains sont traités, selon lui, "comme des otages". Une réponse qui semble provenir directement du Hamas, qui demande justement la libération de ces 6000 prisonniers contre les otages israéliens et occidentaux.