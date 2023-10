Pauvreté des enfants: mieux vaut grandir en Slovénie qu’en Wallonie

Cet indicateur, complémentaire aux revenus des parents, est utilisé par les États membres depuis 2018 pour mesurer la pauvreté des enfants. L’étude, publiée ce mercredi par la Fondation Roi Baudouin, se base sur des données collectées en 2021.

Un enfant wallon sur six, un enfant bruxellois sur cinq

A l’échelle des Régions, le constat est particulièrement accablant pour Bruxelles et la Wallonie: plus d’un jeune Wallon sur six (17,3%) et plus d’un Bruxellois sur cinq (21%) souffrent de déprivation. Les deux Régions occupent respectivement les 22e et 20e places dans le classement européen, devant la Hongrie, la Grèce ou encore la Roumanie.

Seule la Flandre (8,7%) figure parmi les bons élèves de l’UE, talonnant les dix premiers de la classe emmenés par la Slovénie, la Suède et la Finlande, sous la barre des 5% d’enfants déprivés. "La Flandre compte moins de familles bénéficiant de revenus de remplacement, ce qui explique le taux moins élevé de déprivation des enfants", avance Anne-Catherine Guio, du LISER (Luxembourg Institut of Socio-Economic Research), coauteur de l’étude.

Alors que la Belgique a l’un des niveaux de consommation moyens les plus élevés d’Europe, elle affiche un taux de déprivation des enfants plus important que des pays ayant un niveau de vie comparable (Pays-Bas, Allemagne, Autriche…). À l’inverse, des pays moins prospères tels que la Slovénie ou Malte protègent mieux leurs enfants de la déprivation.

Pas les mêmes privations au nord et au sud du pays

En Flandre, ce sont principalement trois besoins qui ne sont pas satisfaits: l’impossibilité de partir en vacances (12,5% des enfants), de remplacer des meubles usés (10,3%) et de se payer de nouveaux vêtements (6,3%).

A ces items très souvent manquants en Wallonie et à Bruxelles, s’en ajoutent d’autres. 9,5% des jeunes bruxellois ne consomment pas quotidiennement des protéines en quantité suffisante, 3,3% ne consomment pas de fruits ou légumes frais. En Wallonie, c’est le cas pour respectivement 3,9% et 2,7% des enfants.

Des besoins de santé pas satisfaits

Le constat le plus alarmant concerne les soins de santé: pour 6% des enfants déprivés, des besoins médicaux n’ont pu être satisfaits. "Pour la première fois, la déprivation des enfants est associée en Belgique à des problèmes de santé durant l’enfance, s’inquiète la chercheuse. C’est très préoccupant car cela a des conséquences tangibles à court terme pour ces enfants et cela peut aussi avoir des répercussions à l’âge adulte".

L’étude montre par ailleurs que les enfants déprivés fréquentent moins les services d’accueil de la petite enfance (38% pour 56% des enfants non déprivés). Comme ils ont des réseaux sociaux beaucoup plus restreints, ils bénéficient rarement d’un système de garde informel (2% contre 22%). Autre enseignement: seul un enfant déprivé sur quatre vit dans un logement social.