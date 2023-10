Nouvelle étape pour l’euro numérique : les 6 infos incontournables sur cette monnaie digitale

Qu’est-ce qu’un euro numérique ?

Comme les billets de banque et les pièces de monnaie, l’euro numérique aurait la particularité d’être émis par la Banque centrale européenne. Pas de panique, cette version digitale coexisterait avec les espèces, sans s’y substituer. "Dans un contexte où les particuliers délaissent de plus en plus le cash, il est essentiel de leur assurer l’accès à la monnaie de banque centrale sous format numérique", détaillait Evelien Witlox, directrice du programme dédié à l’euro numérique de la BCE, il y a quelques semaines, dans le cadre d’un colloque organisé par la Banque nationale de Belgique (BNB).

Les autorités européennes distinguent ainsi la monnaie de banque centrale, émise par une institution publique, et donc garantie par le secteur public ; de la monnaie privée, celle des banques commerciales. Cette coexistence est importante car la monnaie publique constitue un point d’ancrage pour le système monétaire.

Comment fonctionnerait cette monnaie digitale ?

Vous pourriez utiliser l’euro numérique pour réaliser des paiements instantanés en ligne, dans les commerces et entre particuliers dans toute la zone euro.

Ce système doit fonctionner quel que soit votre pays d’origine, celui dans lequel vous vous trouvez, et ce indépendamment de votre banque. "Un exemple : je travaille à Francfort avec des collègues originaires de différents pays. Avec l’euro numérique, dans le cadre d’un “afterwork ”, je peux partager l’addition avec ces derniers sans problème. Autre illustration : lorsque je voyage et que je vais au restaurant, il se peut que ma carte bancaire ne passe pas. Cette situation ne pourra pas se produire avec l’euro numérique", avance Evelien Witlox.Notons qu’à ce stade, il est uniquement question de paiements, et non d’investissements.

Le support employé pour utiliser cette monnaie électronique est, par ailleurs, toujours à l’étude. A priori, l’Eurosytème (NDLR : organe de l’Union européenne qui regroupe la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres de l’UE ayant adopté l’euro) pourrait mettre au point une application spécifique à l’euro numérique.

En outre, les intermédiaires, dont les banques, intègreraient les services en euros numériques dans leurs applications existantes. L’idée d’une carte physique est également en réflexion pour les personnes n’ayant pas accès à un compte bancaire ou à des appareils numériques.

Qui pourrait utiliser l’euro numérique ?

L’euro numérique se veut particulièrement inclusif. Il doit être mis à la disposition, gratuitement, de toutes les personnes établies dans les pays de la zone euro. Un accès aux services de base serait aussi proposé aux personnes qui ne disposent pas d’un compte bancaire. La facilité d’emploi de ce mode de paiement est une des lignes directrices de ce projet.

En quoi cette monnaie électronique peut-elle intéresser les particuliers ?

"L’objectif de l’euro numérique est vraiment de nous faciliter la vie", poursuit l’experte de la BCE. Car il n’existe actuellement pas de moyen de paiement numérique universellement accepté dans l’ensemble de la zone euro.

L’euro numérique serait également disponible à tout moment, en ligne mais également hors ligne, un atout lorsque la connectivité fait défaut. Contrairement à certains outils digitaux, l’idée ici est de ne laisser personne sur le carreau, en optant pour une grande facilité d’utilisation. "Nous garantirons aussi un degré de sécurité et de confidentialité très élevé", souligne encore EvelienWitlox.

Le respect de la vie privée est particulièrement important pour les autorités européennes qui stipulent que "l’Eurosystème n’a aucun intérêt commercial à exploiter les données relatives aux paiements des particuliers ou à les partager avec des tiers. Il ne souhaiterait donc ni avoir connaissance des informations privées des utilisateurs, ni les stocker."

Pourquoi les autorités européennes ont-elles lancé ce projet ?

Le succès des cryptomonnaies de même que l’émergence de monnaies numériques d’initiative privée, à l’exemple de la Libra de Facebook, n’ont évidemment pas échappé aux autorités européennes. Il s’agit là d’une menace. Si ces géants parviennent à imposer leur monnaie, le risque, pour l’Europe, serait de perdre le contrôle de la politique monétaire : "Les grandes entreprises technologiques pourraient fournir à leur importante clientèle des stablecoins mondiaux (NDLR : cryptomonnaies stables) qui pourraient croître rapidement, aggravant le risque que notre marché de paiements soit dominé par des solutions et des technologies non européennes", détaillait récemment la Banque centrale européenne. Ainsi, l’euro numérique réduirait la dépendance de l’Europe à l’égard de prestataires de services de paiement privés non européens.

Notons encore que 90% des banques centrales dans le monde explorent l’idée d’une monnaie numérique. Les pays de la zone euro espèrent faire partie des précurseurs. "Cette monnaie favoriserait l’innovation, améliorerait l’efficacité des paiements et soutiendrait l’efficacité économique globale de l’Union européenne."

Quelle échéance ?

Ce projet de monnaie électronique n’est pas récent : la BCE a en effet lancé la phase d’investigation de l’euro numérique en octobre 2021. La phase préparatoire, qui vient d’être actée ce mercredi, commencera le 1er novembre 2023 pour une durée de deux ans. Celle-ci comportera toute une série de tests et d’expérimentations afin de mettre au point un euro numérique qui réponde à la fois aux exigences de l’Eurosystème et aux besoins des futurs utilisateurs. Il s’agira aussi de sélectionner les fournisseurs en mesure de concevoir une plateforme et une infrastructure pour cette monnaie digitale. Au terme de cette phase, le Conseil des gouverneurs décidera de lancer - ou non - la phase suivante des préparatifs pour ouvrir la voie à l’émission et au déploiement éventuels d’un euro numérique.