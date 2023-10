Moustique tigre : un cas de dengue autochtone détecté en région parisienne pour la première fois

Les Antilles sont en phase épidémique depuis la mi-août. Entre le 28 août et le 3 septembre, l'agence Santé publique France a enregistré 770 cas cliniquement évocateurs de dengue en Martinique et 600 en Guadeloupe.

Facilité par le réchauffement climatique

La présence du moustique-tigre ne cesse de s’accroître depuis près de vingt ans en métropole. Elle est facilitée par le réchauffement climatique, qui entraîne la multiplication sans précédent des cas autochtones de dengue. 66 cas autochtones on été recensés en France en 2022, et déjà une trentaine pour l'année en cours.

La dengue est une maladie virale qui se traduit par une forte fièvre avec, dans de rares cas, une évolution vers une forme plus grave qui provoque, entre autres, des saignements. La survenue de la mort est toutefois très rare – environ 0,01 % de l’ensemble des cas.

En Belgique, l'institut de santé publique Sciensano et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers (IMT) ont détecté des moustiques tigres à trois endroits différents au cours de cet été. On dénombre tout de même en moyenne entre 100 et 150 cas de dengue chaque année, selon Sciensano. "En 2019, nous en avons identifié 80 à l’IMT. Jusqu’à présent, ce sont uniquement des personnes qui rentrent de voyage, précise le Pr Bottieau. Il n’y a jamais eu de transmission après coup, c’est-à-dire des cas de dengue chez des personnes qui n’ont pas quitté le territoire belge. ".