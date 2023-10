Crèches fermées ou pas, ce vendredi ? Cela dépend...

Jeudi matin, dans un communiqué commun, les organisations syndicales et les fédérations des employeurs du secteur de la petite enfance annocent qu’elles ont décidé de reporter l’action, initialement prévue ce vendredi à Bruxelles pour des raisons de sécurité, entre autres. "Plusieurs travailleurs ainsi que des familles nous ont fait part de leurs craintes de se rendre à Bruxelles après l’attentat terroriste commis lundi, explique Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale Setca pour le non marchand. Le contexte actuel ne se prête pas à la fête revendicative qui était prévue et qui devait réunir des centaines de travailleurs et de familles avec enfants."